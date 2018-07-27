На трассе Баку-Сумгайыт ограничивается движение транспорта

Завтра с 10:00 до утра воскресенья будет ограничено движение автотранспортных средств на трассе Баку-Сумгайыт - от Бакинского международного автовокзального комплекса в сторону города. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы по обновлению асфальтового покрытия на территории перед автовокзалом и нанесению дорожной разметки планируется завершить за 18-20 часов.

Движение будет перенаправлено на дорогу, ведущую к спортивному комплексу стендовой стрельбы с выездом на автомобильную дорогу Бакинская-окружная-1.

В качестве альтернативы можно воспользоваться дорогами через Сумгайыт и поселки Сарай и Масазыр и дорогой Балаханы-Забрат через проспект Гейдара Алиева, Бинагадинское шоссе. По маршруту Новханы-Пиршаги посредством дорог Кюрдаханы-Забрат, Кюрдаханы-Маштага-Бузовна и Бильгя-Бузовна через проспект Гейдара Алиева можно въехать в город, автомобильной дорогой Г. З. Тагиев-Сахиль - Алят-Бибиэйбат и Алят-Локбатанский круг-Бакинская-окружная-1, по Шамахинской дороге через круг Сулутепе - Ходжагасан-Бибиэйбат и Ходжагасан-Бакинская окружная-1 также можно въехать в город, по трассе Баку-Сумгайыт - от Хырдаланского круга - поселка Бинагади через Бинагадинское шоссе, а также по дороге Балаханы-Забрат через проспект Гейдара Алиева, экологический пост - по дороге Баладжары-Бинагади через Бинагадинское шоссе, а также через поселок Баладжары, дорогами Ходжагасан-Бибиэйбат и Ходжагасан -Бакинская окружная-1. В город можно также въехать по маршруту автовокзал-поселок Баладжары.

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