В Баку меняются маршруты 18 автобусов

На период ремонтных работ, проводимых на части автомобильной дороги Баку-Сумгайыт перед Бакинским международным автовокзальным комплексом, изменены конечные остановки некоторых маршрутных автобусов.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, согласно изменениям, конечной остановкой автобусов, следующих в Бакинский международный автовокзальный комплекс по маршрутным линиям 2, 7А, 13, 14, 29, 37 и 96, будет остановка перед административным зданием киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az.

Конечной остановкой автобусов, следующих из пригородных населенных пунктов в город по маршрутным линиям 92, 102, 114 А, 114В, 119, 135, 159, 170 и 199, будет Бакинский международный автовокзальный комплекс.

Автобусы, следующие по маршрутным линиям 67 и 83, в направлении города будут двигаться через Бинагадинское шоссе.

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