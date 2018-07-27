"Азерсу" о бесперебойном водоснабжении населения

В 25 городах и райцентрах Азербайджана из 50-ти, где была начата реконструкция систем канализации и водоснабжения, завершилось строительство канализационных сетей и сетей водоснабжения, в десяти - сетей водоснабжения.

Об этом председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов сказал, выступая на собрании, посвященном итогам деятельности структуры в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава АО отметил, что завершена реализация проектов обеспечения питьевой водой сел Огузского, Агстафинского, Гекчайского, Гусарского и Хызынского районов, где раньше была нехватка питьевой воды. За счет этих проектов качественной питьевой водой обеспечены около десяти тысяч жителей.

Гусейнов добавил, что за первое полугодие по стране было построено 510 километров водопроводных линий и 201 километр канализационных линий.

Благодаря проведенной работе 7800 человек впервые в централизованном порядке были обеспечены питьевой водой, 30 400 человек были переведены на бесперебойное водоснабжение. Тем самым уровень бесперебойного водоснабжения по стране составил 67,6 процента. Уровень обеспечения абонентов счетчиками по стране достиг 79,4 процента.

На собрании было отмечено, что в этом году будет завершено строительство водо- и канализационных сетей в городах Агдаш, Габала, Дашкесан и Агджабеди, в городе Астара - сети водоснабжения, а также введена в эксплуатацию Шамкирчайская водоочистная установка. Также будет завершена реализация проектов по созданию альтернативных источников воды для городов Шамахы, Гедабек, Лерик и Товуз.