Началось самое продолжительное лунное затмение нашего века - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 июля 2018 22:43

Жители Земли могут наблюдать одно из редчайших астрономических явлений - лунное затмение, которое станет самым продолжительным в XXI веке. 

Как сообщает Day.Az, затмение, которое началось в эти минуты, продлится почти четыре часа.

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