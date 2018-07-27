Началось самое продолжительное лунное затмение нашего века - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
27 июля 2018 22:43 1 041
Жители Земли могут наблюдать одно из редчайших астрономических явлений - лунное затмение, которое станет самым продолжительным в XXI веке.
Как сообщает Day.Az, затмение, которое началось в эти минуты, продлится почти четыре часа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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