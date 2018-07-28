Ликвидирован еще один террорист, принимавший участие в событиях в Гяндже - СПЕЦОПЕРАЦИЯ СГБ - ВИДЕО

Ликвидирован еще один террорист - Самедов Фуад Тофиг оглу, один из активных членов группы радикальной религиозной направленности, пытавшейся нарушить общественный порядок в Гяндже 10 июля.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Так, в ходе оперативных мер, проведенных группой спецназа Службы государственной безопасности 28 июля, было установлено, что Самедов укрывается в городе Самух.

Во время спецоперации, проведенной по задержанию Самедова, он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

На месте происшествия был найден пистолет "Макаров".

Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека.