Ликвидирован еще один террорист, принимавший участие в событиях в Гяндже - СПЕЦОПЕРАЦИЯ СГБ - ВИДЕО
Ликвидирован еще один террорист - Самедов Фуад Тофиг оглу, один из активных членов группы радикальной религиозной направленности, пытавшейся нарушить общественный порядок в Гяндже 10 июля.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Так, в ходе оперативных мер, проведенных группой спецназа Службы государственной безопасности 28 июля, было установлено, что Самедов укрывается в городе Самух.
Во время спецоперации, проведенной по задержанию Самедова, он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
На месте происшествия был найден пистолет "Макаров".
Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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