Сильный пожар на территории Алтыагаджского национального парка
28 июля 2018 17:08 149
Пожар, начавшийся сегодня днем вблизи села Кохне Гушчу Сиязаньского района, из-за сильного ветра перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Осуществляются оперативные меры по тушению пожара.
К тушению пожара привлечены сотрудники минэкологии и местные силы МЧС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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