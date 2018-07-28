Сильный пожар на территории Алтыагаджского национального парка

28 июля 2018 17:08

Пожар, начавшийся сегодня днем вблизи села Кохне Гушчу Сиязаньского района, из-за сильного ветра перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Осуществляются оперативные меры по тушению пожара.

К тушению пожара привлечены сотрудники минэкологии и местные силы МЧС.

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