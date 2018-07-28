Закир Гасанов принял участие в открытии соревнований "Армейские международные игры-2018" - ФОТО

Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июля принял участие в организованной на военном полигоне Алабино торжественной церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры-2018", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что наряду с конкурсом "Кубок моря", который проходит в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" - в Казахстане и "Снайперский рубеж" - в Беларуси.

Кроме того, военнослужащие страны представляют Азербайджан в качестве наблюдателя в конкурсах "Глубина" в Иране и "Отличники войсковой разведки" - в России.