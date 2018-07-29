В Азербайджане обновят базовый пакет услуг обязательного медстрахования - ДЕТАЛИ

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) планирует в будущем обновить базовый пакет услуг, сказал в интервью Trend глава департамента медицинского страхования Госагентства Вугар Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, за прошедшие полтора года Агентство проанализировало перечень заболеваний, угрожающих жизни и приводящих к инвалидности. На основе полученных данных был сформирован базовый пакет обязательных медицинских услуг.

"Но есть такие медицинские услуги, которые входят в государственные программы, например, лечение онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней крови и так далее. На эти госпрограммы выделяются определенные средства из государственного бюджета, поэтому на сегодня мы не можем включить их в страховое покрытие. После завершения госпрограмм данные заболевания также будут включены в страховое покрытие", - сказал Гурбанов.

Что касается лекарственного обеспечения, то, по его словам, оно распространяется только на лекарства, назначенные при стационарном лечении, оказании неотложной скорой помощи или во время оказания медицинских услуг службой первой медицинской помощи.

"Лекарственные препараты для амбулаторного лечения не охватываются базовым пакетом. В будущем мы хотим охватить базовым пакетом лекарства, необходимые для лечения ряда болезней. Есть некоторые операции, после которых у больных возникает необходимость постоянно принимать определенные лекарства. Если больной не будет их принимать, существует риск рецидива заболевания. Мы считаем, что для регулирования данных рисков необходимо расширить базовый пакет и добавить в него ряд лекарств, назначенных больным при амбулаторном лечении. Их обеспечение будет лимитированным", - сказал Гурбанов.

В базовый пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане включено более 1800 медицинских услуг - обследование, лечение, диагностические процедуры, хирургические операции и другие услуги.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в феврале 2016 года. С конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.