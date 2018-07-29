В Баку появятся специальные дешевые такси в аэропорт

В Азербайджане наблюдается большой поток иностранных туристов.

Однако сейчас остро стоит вопрос - как дешевле добраться из бакинского аэропорта в центр столицы, учитывая, что таксисты в воздушной гавани требуют достаточно высокую цену за свои услуги.



Чтобы внести ясность в этот вопрос, modern.az обратился к пресс-секретарю Бакинского транспортного агентства Маису Агаеву, который сказал следующее: "Конечно, нынешняя ситуация с услугами такси для приезжающих в нашу страну туристов ни в коем случае нас не удовлетворяет. В связи с этим Бакинское транспортное агентство некоторое время назад поднимало этот вопрос для его решения, и была разработана специальная концепция. Согласно этой концепции, на территории аэропорта будут функционировать современные и комфортные такси".

Согласно новой концепции, таксисты теперь не смогут устанавливать завышенные цены за свои услуги, передает Day.Az.

"Человек, который прибывает в Баку воздушным транспортом, сможет заказать такси с помощью определенного программного приложения. Работа над этим уже ведется. Таким образом, уже будут фиксированные цены на пользование услугами таксистов", - отметил Агаев.