В Баку появятся специальные дешевые такси в аэропорт
В Азербайджане наблюдается большой поток иностранных туристов.
Однако сейчас остро стоит вопрос - как дешевле добраться из бакинского аэропорта в центр столицы, учитывая, что таксисты в воздушной гавани требуют достаточно высокую цену за свои услуги.
Чтобы внести ясность в этот вопрос, modern.az обратился к пресс-секретарю Бакинского транспортного агентства Маису Агаеву, который сказал следующее: "Конечно, нынешняя ситуация с услугами такси для приезжающих в нашу страну туристов ни в коем случае нас не удовлетворяет. В связи с этим Бакинское транспортное агентство некоторое время назад поднимало этот вопрос для его решения, и была разработана специальная концепция. Согласно этой концепции, на территории аэропорта будут функционировать современные и комфортные такси".
Согласно новой концепции, таксисты теперь не смогут устанавливать завышенные цены за свои услуги, передает Day.Az.
"Человек, который прибывает в Баку воздушным транспортом, сможет заказать такси с помощью определенного программного приложения. Работа над этим уже ведется. Таким образом, уже будут фиксированные цены на пользование услугами таксистов", - отметил Агаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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