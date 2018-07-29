Генпрокуратура о взрыве в автоцехе на дороге Баку-Губа

29 июля 2018 15:29

Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что трое работников цеха, а также владелец автомобиля, пострадавшие при взрыве, были доставлены в клиническую больницу №1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).

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