Генпрокуратура о взрыве в автоцехе на дороге Баку-Губа
29 июля 2018 15:29 275
Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что трое работников цеха, а также владелец автомобиля, пострадавшие при взрыве, были доставлены в клиническую больницу №1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.
В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:38 1 401
Поезд Тбилиси-Баку застрял в пути - ПРИЧИНА
28 июля 19:10 1 804
Азербайджан выиграл заезд первого дня "Танкового биатлона - 2018" - ФОТО
28 июля 17:08 508