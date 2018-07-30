Российские моряки отметили свой праздник в Азербайджане - ВИДЕО

На военной морской базе "Пута" ВМС Азербайджана экипажи малых артиллерийских кораблей (МАК) "Махачкала", "Волгодонск", и спасательного судна СБ-45 Каспийской флотилии отпраздновали свой профессиональный праздник - День Военно-морского флота России, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Звезда".

На российских кораблях были подняты флаги расцвечивания, на торжественном построении до личного состава был доведен праздничный приказ министра обороны РФ и поощрены лучшие военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения задач, а в кают-компаниях и столовых кораблей для моряков накрыты праздничные обеды.

Также с профессиональным праздником Российских моряков поздравил командующий военно-морскими силами Азербайджанской Республики - капитан 1 ранга Заур Гумметов, который поднялся на борт МАК "Махачкала".

Ранее корабли Каспийской флотилии прибыли на военно-морскую базу "Пута" ВМС Азербайджана для участия в Международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря-2018", который пройдет с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в городе Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджанской республики.

В Международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря-2018", примут участие четыре команды: команда Российского Военно-Морского флота, команда ВМС Республики Казахстан, команда ВМС Азербайджана и команда ВМС Ирана.

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