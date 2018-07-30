В Казахстан из Азербайджана экстрадирована подозреваемая в похищении человека
30 июля 2018 09:29 182
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Департамента внутренних дел Астаны для привлечения к уголовной ответственности из Азербайджана экстрадирована Ирада Рустамова, передает пресс-служба Генпрокуратуры, пишет Казинформ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Задержанная подозревается в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Преступления имели место в Астане в прошлом году.
После их совершения подозреваемой удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем она была объявлена в международный розыск.
В настоящее время Рустамова водворена в следственный изолятор Астаны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
29 июля 15:29 726
Генпрокуратура о взрыве в автоцехе на дороге Баку-Губа
29 июля 13:38 3 247
Поезд Тбилиси-Баку застрял в пути - ПРИЧИНА
29 июля 10:39 11 749
Больше не придется переплачивать в аэропорту - ПОДРОБНОСТИ
29 июля 09:43 1 593
В Азербайджане обновят базовый пакет услуг обязательного медстрахования - ДЕТАЛИ
-
29 Июл. 10:39 11 746
-
29 Июл. 22:06 7 017
-
29 Июл. 18:35 4 917
-
29 Июл. 12:54 4 830
-
29 Июл. 15:52 4 280