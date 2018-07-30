В Азербайджане оштрафовано 74 иностранца - ФОТО

В результате мер, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана в рамках борьбы с незаконной миграцией, были задержаны 74 иностранца, говорится в сообщении Службы, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди задержанных 22 гражданина Грузии, 13 - Пакистана, 12 - России, 10 - Турции, по 6 - Бангладеш и Ирака, по одному гражданину Туркменистана, Египта, Ирана, Индии и Молдовы.

Пять граждан Грузии и один гражданин Ирана проживали не по адресу регистрации, трое граждан Турции нарушили заявленные цели приезда в страну, остальные 65 человек проживали в стране незаконно.

В отношении 57 задержанных иностранцев были приняты административные решения, предпринимаются меры по выдворению за пределы страны других иностранных граждан.