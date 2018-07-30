В Азербайджане из 77 умышленных убийств раскрыты 74

В Азербайджане в первом полугодии этого года из 77 умышленных убийств раскрыты 74. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая в понедельник на расширенном оперативном совещании, посвященном работе, проведенной органами прокуратуры в первом полугодии 2018 года, и результатам обсуждений этого вопроса на зональных совещаниях.

На совещании было отмечено, что раскрытие преступлений было улучшено и составило 86,4 процента.

Благодаря следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, совместно проводимым органами внутренних дел и прокуратуры, было раскрыто 188 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Были раскрыты 74 умышленных убийства из 77-ти, зарегистрированных в результате совместной скоординированной работы, проведенной прокуратурой с оперативными структурами других правоохранительных органов, остались нераскрытыми три умышленных убийства по Сумгайытской городской прокуратуре и Товузской и Гекгельской районным прокуратурам. В настоящее время по этим делам Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры продолжает необходимые следственные действия и оперативно-розыскные меры.

Было подчеркнуто, что за первое полугодие к дисциплинарной ответственности были привлечены девять сотрудников прокуратуры, четверо освобождены от занимаемых должностей.