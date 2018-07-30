В Азербайджане из числа резонансных уголовных дел в суды были направлены 11

30 июля 2018 17:56

В Азербайджане в первом полугодии этого года из уголовных дел, вызвавших общественный резонанс, в суды были направлены 11 дел в отношении 21 лица. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая в понедельник на расширенном оперативном совещании, посвященном работе, проведенной органами прокуратуры в первом полугодии 2018 года, и результатам обсуждений этого вопроса на зональных совещаниях.

На совещании особо было подчеркнуто, что следствие по этим делам проводилось на высокопрофессиональном уровне.

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