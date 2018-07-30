В Азербайджане из числа резонансных уголовных дел в суды были направлены 11
30 июля 2018 17:56 142
В Азербайджане в первом полугодии этого года из уголовных дел, вызвавших общественный резонанс, в суды были направлены 11 дел в отношении 21 лица. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая в понедельник на расширенном оперативном совещании, посвященном работе, проведенной органами прокуратуры в первом полугодии 2018 года, и результатам обсуждений этого вопроса на зональных совещаниях.
На совещании особо было подчеркнуто, что следствие по этим делам проводилось на высокопрофессиональном уровне.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!