Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Грузии

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в многонациональном учении "Достойный партнер 2018" (Noble Partner 2018), которое будет проводиться с 1 по 15 августа в Учебном центре Вазиани и Норио, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Целью учения является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях.

В учениях примут участие свыше 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнеров (Азербайджан, Грузия, Армения, Германия, Эстония, Франция, Великобритания, Литва, Норвегия, Польша, Турция, Украина и США).