Скончался народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде

Сегодня на 83 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф" Хайям Мирзазаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева. С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

С 1969 по 1983 годы - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к около пятидесяти драматических спектаклей и кинофильмов. Произведения были представлены в Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах мира.

Allah rəhmət eləsin