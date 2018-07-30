Студенты МГИМО совершили культурно-образовательную поездку в Баку

10 активистов Студенческого союза и Центра поддержки волонтерского движения МГИМО, успешно реализовавшие программу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, отправились в столицу "страны огней" для культурного обмена. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на На Западе Москвы.

В ходе выезда студенты посетили основные достопримечательности Баку: "Ичери Шехер" - Старый город, Музей независимости, Девичью башню, Музей истории Азербайджана и Музей ковров.

Евгения Ларина, 4 МЖ: "Мы были сразу покорены гостеприимством, буквально с порога аэропорта. До поездки я имела очень небольшое представление об этой стране, поэтому каждое впечатление было особенно важным. Эти несколько дней были просто переполнены приятными сюрпризами и превзойденными ожиданиями".

Юнус Неджафов, 2 курс магистратуры МП: "Азербайджанцы постоянно стремятся сделать так, чтобы гость чувствовал себя абсолютно комфортно. Я решил, что обязан еще раз посетить эту прекрасную страну и этот прекрасный город!"

В рамках поездки 25 июля состоялась церемония возложения цветов к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. После этого участники выезда отправились к Аллее Шахидов, где также отдали дань памяти жертвам "Черного января" и азербайджанцам, погибшим в ходе Карабахской войны.

Одним из наиболее значимых пунктов программы студентов МГИМО в Баку стала встреча с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики И. Бабаевым. Во встрече приняли участие активисты Студенческого союза и Центра поддержки волонтерского движения МГИМО, российские государственные служащие, члены неправительственных молодежных организаций и студенты других высших учебных заведений России. "Я надеюсь и хочу верить, что каждая делегация возвращается с теплотой, хорошей памятью о нас и доносит правду об Азербайджане своим друзьям и близким", - подчеркнул И.Бабаев.

Ксения Ломакина, 2 курс магистратуры МЭО: "Наша программа была очень насыщенной, благодаря организаторам и потрясающим гидам мы все узнали много нового и интересного о городе, стране и ее народе".

Также участники выезда посетили Международный музыкальный фестиваль "Жара - 2018", в рамках которого состоялась встреча с выпускницей альма-матер, общественным деятелем, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, председателем АМОР и Азербайджанской ассоциации выпускников МГИМО - Лейлой Алиевой.

Николай Комарьков, 2 курс магистратуры МО: "Страна и ее столица Баку превзошли все мои самые смелые ожидания. Баку - это современный, динамично развивающийся мегаполис, который причудливым образом совмещает в себе европейскую архитектуру и восточный колорит. У России и Азербайджана общее прошлое, настоящее, характеризующееся истинным добрососедством, а наша задача - сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить братскую дружбу между нашими народами. Наша поездка стала важным шагом в этом направлении".

В заключительный день программы в Баку участники выезда посетили центр Гейдара Алиева. Культурный центр носит имя третьего президента Азербайджана и призван осуществлять деятельность в сфере изучения идеологии страны.

Данила Поляков, 3 МО: "Я рад тому, что смог влюбиться в Азербайджан, в его огромную историю, его прекрасную культуру, и, что самое главное, в удивительных людей, которые живут на этой прекрасной земле".

Все участники выезда дали высокую оценку поездке с точки зрения программы и качества ее реализации, условий размещения и восхитились красотой столицы "страны огней". Студенческий союз и Центр поддержки волонтерского движения выражают благодарность руководству МГИМО и АМОР за предоставленную возможность.