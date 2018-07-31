В этом районе Баку будет ограничена подача воды

В большинстве частей Хатаинского района подача воды будет ограничена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО Азерсу, на территории Хатаинского района г. Баку, в связи с подключением новой линии питьевой воды к магистральным линиям, 31 июля 2018-го года в течении дня на проспекте Гянджи, на улицах М.Хади, Вунгтау, Худу Мамедова, Самеда Бека Мехмандарова, Генерала Алиаги Шихлинского и Насреддина Туси будут ограничения в подаче питьевой воды.

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