Изменен график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку
31 июля 2018 10:51 366
В связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Хырдалан в период со второго по седьмое августа включительно объявлен "технический перерыв". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим на данный период график движения электропоездов, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет изменен.
График движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку
02.08.2018 - 07.08.2018 (включительно)
Примечание: Движение электропоездов № 6002/6001, 6004/6003, 6020 не будет осуществляться в выходные и праздничные дни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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