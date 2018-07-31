Изменен график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку

В связи с проведением капитальных ремонтных работ на участке железной дороги Баладжары-Хырдалан в период со второго по седьмое августа включительно объявлен "технический перерыв". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на данный период график движения электропоездов, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет изменен.

График движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку

02.08.2018 - 07.08.2018 (включительно)

Примечание: Движение электропоездов № 6002/6001, 6004/6003, 6020 не будет осуществляться в выходные и праздничные дни.