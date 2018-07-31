На автодороге Баку-Сумгайыт будет ограничено движение
31 июля 2018 11:07 271
В ночь с 31 июля на первое августа движение транспорта через автомобильный туннель (в направлении Сумгайыта), проходящий под Хырдаланским кругом на автодороге Баку-Сумгайыт, будет ограничено из-за ремонтных работ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.
Как отмечается в сообщении, ограничения будут действовать с 00.00 до 05.00.
В отмеченные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля, в направлении Хырдаланского круга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:05 1 381
В этом районе Баку будет ограничена подача воды
30 июля 23:32 5 644
Цены на пассажироперевозки в Азербайджане находятся на уровне ниже среднемировых
30 июля 21:39 29 244
В Азербайджане изменили стоимость проезда на общественном транспорте
-
30 Июл. 21:39 29 239
-
30 Июл. 16:51 8 591
-
30 Июл. 12:13 7 731
-
30 Июл. 23:32 5 642
-
30 Июл. 12:22 4 956