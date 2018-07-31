На автодороге Баку-Сумгайыт будет ограничено движение

31 июля 2018 11:07

В ночь с 31 июля на первое августа движение транспорта через автомобильный туннель (в направлении Сумгайыта), проходящий под Хырдаланским кругом на автодороге Баку-Сумгайыт, будет ограничено из-за ремонтных работ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.

Как отмечается в сообщении, ограничения будут действовать с 00.00 до 05.00.

В отмеченные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля, в направлении Хырдаланского круга.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az