В Баку начинается международный конкурс «Кубок моря – 2018»

Сегодня в штабе Военно-морских сил Азербайджана с участием руководителей делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, местных и иностранных журналистов прошла пресс-конференция в связи с началом международного конкурса "Кубок моря - 2018", который пройдет в Баку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пресс-конференции было отмечено, что в рамках соревнований с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с соревнованиями в Баку, они примут участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане и "Снайперский рубеж" в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателя на конкурсах "Глубина", который пройдет в Иране, и "Отличники войсковой разведки" в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.