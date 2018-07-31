В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Хайямом Мирзазаде - ФОТО

В Бакинской музыкальной академии проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженным деятелем искусств, композитором Хайямом Мирзазаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии прощания участвуют родные и близкие покойного, а также представители искусства.

Народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что народный артист Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф" Хайям Мирзазаде скончался вчера после продолжительной болезни.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева.

С 1957 года преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

С 1969 по 1983 годы был заведующим кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки почти к пятидесяти драматическим спектаклям и кинофильмам.

Его произведения исполняются в Австрии, Великобритании, Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Франции и других странах мира.

Allah rəhmət eləsin!