Азербайджан готов к участию в конкурсе «Кубок моря-2018»

Корабли и личный состав Военно-морских сил Азербайджана, которые примут участие в международном конкурсе "Кубок моря-2018" в Баку, находятся в полной готовности. Руководство министерства обороны создало все необходимые условия для проведения международных соревнований прозрачно и на высоком уровне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом во вторник сказал руководитель участвующей в соревнованиях азербайджанской делегации капитан первого ранга Субхан Багиров.

По его словам, в рамках соревнований с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с "Кубком моря" в Баку, они примут участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане и "Снайперский рубеж" в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателей на конкурсах "Глубина", который пройдет в Иране, и "Отличники войсковой разведки" в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

Руководитель российской делегации капитан первого ранга Сергей Екимов сказал, что Военно-морской флот России полностью готов к соревнованиям "Кубок моря-2018", а также выразил благодарность за созданные на высоком уровне условия. Екимов пожелал всем успехов.

Глава казахстанской делегации капитан первого ранга Канат Ниязбеков и глава иранской делегации капитан первого ранга Шахрам Хабиби отметили высокий уровень подготовки к соревнованиям.

С участием журналистов состоялся осмотр кораблей, специальной техники, вооружения, которые будут задействованы в конкурсе, проведен короткий брифинг и даны ответы на вопросы.