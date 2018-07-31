В Азербайджане потушен пожар в национальном парке

Благодаря усилиям сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и авиаотряда службы пожарной охраны МЧС Азербайджана вчера ночью был потушен пожар на территории Алтыагаджского национального парка.

Об этом во вторник говорится в сообщении минэкологии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящий момент продолжается работа по полному тушению тлеющих деревьев.

Сотрудники двух министерств, используя все возможные средства, проявили высокую самоотверженность при тушении пожара, и минэкологии выразило благодарность всем, кто принял непосредственное участие в этой работе.

Согласно предварительным данным, пожар охватил территорию примерно в 100 гектаров.