В Азербайджане потушен пожар в национальном парке
31 июля 2018 16:08 209
Благодаря усилиям сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и авиаотряда службы пожарной охраны МЧС Азербайджана вчера ночью был потушен пожар на территории Алтыагаджского национального парка.
Об этом во вторник говорится в сообщении минэкологии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В настоящий момент продолжается работа по полному тушению тлеющих деревьев.
Сотрудники двух министерств, используя все возможные средства, проявили высокую самоотверженность при тушении пожара, и минэкологии выразило благодарность всем, кто принял непосредственное участие в этой работе.
Согласно предварительным данным, пожар охватил территорию примерно в 100 гектаров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!