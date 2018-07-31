Американские СМИ: Шеки – азербайджанский город караванов и ханов

До того, как Азербайджан прославился нефтью, это была земля шелка и специй, говорится в статье, опубликованной CNN. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На перекрестке Европы и Азии, граничащая с Каспийским морем и Кавказскими горами, эта была значимая страна на Шелковом пути, с древней сетью торговых путей, связывавших Восток и Запад, говорится в статье.

"Город Шеки, расположенный на Шелковом пути в северо-западной части Азербайджана, был международным центром шелка. Сегодня это один из самых живописных городов Азербайджана с мощеными улицами и средневековой архитектурой", - говорится в материале.

Как отмечается, главной достопримечательностью Шеки является Дворец шекинских ханов.

"Построенное в конце 18 века, это двухэтажное здание имеет потрясающе богато украшенный интерьер и экстерьер. В строительстве этого идеального и симметричного шедевра были использованы русская древесина, французское закаленное стекло, османская керамика", - говорится в статье.

В материале отмечается, что фасад украшает мозаика из разноцветного стекла, заключенного в деревянной решетке, называемой "шебеке", собранной без гвоздей или клея.

"Внутри дворца шесть комнат полностью покрыты сложными фресками, изображающими цветы, фауну, сцены охоты и сражений", - говорится в статье.