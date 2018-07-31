В Азербайджане ожидается 42-градусная жара

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на август. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ожидается, что в августе среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, в отдельных местах неcколько превысит норму, говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном во вторник.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами немного превысит ее.

В первой декаде августа ожидается стабильная погода, будет преобладать северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 25-28 градусов тепла (ночью 22-27 градусов тепла, днем 30-35, в отдельные дни температура повысится до 37-39 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше на один градус.

Ожидается, что количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 6-8 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 25-29 градусов тепла (ночью 21-26 градусов тепла, днем 32-37, в отдельные дни воздух прогреется до 40-42 градусов), что близко к климатической норме или выше на один градус.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 6-10 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах среднемесячная температура составит 17-22 градуса тепла (ночью 15-20 градусов тепла, днем 22-27, в отдельные дни воздух прогреется до 30 градусов), что близко к климатической норме или выше на один градус.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 32-55 мм), местами немного выше нее.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах среднемесячная температура составит 24-26 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем 29-34, в отдельные дни воздух прогреется до 37 градусов), что близко к климатической норме или выше на один градус.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 15-27 мм).

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шамаха-Сиязань-Шабран-Хызы-Губа-Гусар-Хачмазском районах среднемесячная температура составит 21-25 градусов тепла (ночью 18-23 градуса тепла, днем 28-33, в отдельные дни воздух прогреется до 35-37 градусов), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 13-116 мм).

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Гекчай-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах среднемесячная температура составит 26-28 градусов тепла (ночью 21-26 градусов тепла, днем 30-35, в отдельные дни до 37-40 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше на один градус.

Ожидается, что количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 6-22 мм), местами немного превысит ее.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах среднемесячная температура составит 22-27 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем 28-33, в отдельные дни воздух прогреется до 35-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 18-83 мм).