Пожар в Губинском и Шабранском районах: работы по тушению продолжаются

31 июля 2018 20:43

В Азербайджане продолжаются работы по тушению пожара на горе Тенкемер и прилегающих лесных участках (территория Губинского и Шабранского районов). В настоящий момент наблюдается тление в очагах возгорания, открытого пламени нет.

Об этом во вторник говорится в сообщении МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В работах по тушению пожара принимают участие пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и Северного регионального центра, два вертолета "МИ-17".

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