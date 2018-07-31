Пожар в Губинском и Шабранском районах: работы по тушению продолжаются
31 июля 2018 20:43 238
В Азербайджане продолжаются работы по тушению пожара на горе Тенкемер и прилегающих лесных участках (территория Губинского и Шабранского районов). В настоящий момент наблюдается тление в очагах возгорания, открытого пламени нет.
Об этом во вторник говорится в сообщении МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В работах по тушению пожара принимают участие пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и Северного регионального центра, два вертолета "МИ-17".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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