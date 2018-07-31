Пожар в Губинском и Шабранском районах: работы по тушению продолжаются

В Азербайджане продолжаются работы по тушению пожара на горе Тенкемер и прилегающих лесных участках (территория Губинского и Шабранского районов). В настоящий момент наблюдается тление в очагах возгорания, открытого пламени нет.

Об этом во вторник говорится в сообщении МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В работах по тушению пожара принимают участие пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и Северного регионального центра, два вертолета "МИ-17".