В ДТП в Иране скончались 3 гражданина Азербайджана
1 августа 2018 10:57 237
В результате аварии на магистрали Парсабад-Джафарабад на севере Ардебильской провинции Ирана скончались три гражданина Азербайджана.
Как сообщает тегеранское бюро АПА, 31 июля на магистрали Парсабад-Джафарабад столкнулись два автомобиля, передает Day.Az. В результате аварии скончались три, получили травмы четыре человека.
Как сообщил начальник дорожной полиции Ардебильской провинции, генерал Ходжат Фаттахи, в результате столкновения автомобилей "Peugeot" и "Land Cruiser" скончались граждане Азербайджана.
По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу Парсабада.
Трое пострадавших также являются гражданами Азербайджана. Их состояние удовлетворительное.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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