В ДТП в Иране скончались 3 гражданина Азербайджана

1 августа 2018 10:57

В результате аварии на магистрали Парсабад-Джафарабад на севере Ардебильской провинции Ирана скончались три гражданина Азербайджана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, 31 июля на магистрали Парсабад-Джафарабад столкнулись два автомобиля, передает Day.Az. В результате аварии скончались три, получили травмы четыре человека.

Как сообщил начальник дорожной полиции Ардебильской провинции, генерал Ходжат Фаттахи, в результате столкновения автомобилей "Peugeot" и "Land Cruiser" скончались граждане Азербайджана.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу Парсабада.

Трое пострадавших также являются гражданами Азербайджана. Их состояние удовлетворительное.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az