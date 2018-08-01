В ДТП в Иране скончались 3 гражданина Азербайджана

В результате аварии на магистрали Парсабад-Джафарабад на севере Ардебильской провинции Ирана скончались три гражданина Азербайджана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, 31 июля на магистрали Парсабад-Джафарабад столкнулись два автомобиля, передает Day.Az. В результате аварии скончались три, получили травмы четыре человека.

Как сообщил начальник дорожной полиции Ардебильской провинции, генерал Ходжат Фаттахи, в результате столкновения автомобилей "Peugeot" и "Land Cruiser" скончались граждане Азербайджана.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу Парсабада.

Трое пострадавших также являются гражданами Азербайджана. Их состояние удовлетворительное.