Туннель на трассе Баку - Сумгайыт будет перекрыт

С ночи будет ограничено движение в автомобильном туннеле, проходящем под Хырдаланским кругом автотрассы Баку-Сумгайыт (в направлении Сумгайыта), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение будет ограничено с 00:00 до 05:00.

В указанные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля в сторону дорожной развязки.

Отметим, что ограничение вводится в связи с ремонтными работами.