Туннель на трассе Баку - Сумгайыт будет перекрыт
1 августа 2018 11:05 228
С ночи будет ограничено движение в автомобильном туннеле, проходящем под Хырдаланским кругом автотрассы Баку-Сумгайыт (в направлении Сумгайыта), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Движение будет ограничено с 00:00 до 05:00.
В указанные часы движение будет перенаправлено на дорогу вдоль туннеля в сторону дорожной развязки.
Отметим, что ограничение вводится в связи с ремонтными работами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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