Должностные сотрудники ГПС частично признали свою вину в суде

В Бакинском Военном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу офицера-контролера погранично-контрольного управления Государственной пограничной службы на воздушном транспорте Зейналова Лятифа Фархад оглу и прапорщика-контролера Гасымлы Заура Талех оглу, обвиняемых в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством Рауфа Алиева прокурор зачитал обвинительный акт. Обвиняемые частично признали свою вину.

Напомним, 26 января 2018 году сотрудники Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы задержали в Бакинском в международном аэропорту старшего лейтенанта Зейналова Лятифа Фархад оглу и прапорщика-контролера Гасымлы Заура Талех оглу, которые необоснованно получили у иностранных граждан, въехавших в страну, деньги на различные суммы, тогда как никакой пошлины в процедурах государственного пограничного контроля не предусмотрено.

У данных лиц были обнаружены и изъяты принадлежащие отдельным странам иностранные валютные ассигнации на различные суммы. Иностранные граждане представили подробные сведения о незаконных деяниях данных лиц.

Следствие по уголовному делу в отношении 3-го секретаря отдела виз консульского управления Министерства иностранных дел в международном аэропорту Халилли Эльтона Закир оглу взято в отдельное производство. Он также был задержан во время операции, проведенной СГБ в аэропорту.