Скончался заслуженный артист Азербайджана Гасанага Садыгов

1 августа 2018 14:16

Скончался заслуженный артист Азербайджана, заслуженный работник культуры, музыкант Гасанага Садыгов, сообщил на своей странице в Instagram основатель благотворительного фонда Həyat Fondu, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасанага Садыгов скончался сегодня после продолжительной болезни.

Гасанага Садыгов родился 7 декабря 1950 года в городе Сальян в семье музыкантов. Его отец и дед были знатоками искусства азербайджанских ашугов.

В 1986 году Гасанага Садыгов окончил Азербайджанский государственный университет искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Он участвовал в различных фестивалях, выступал с концертами в США, Норвегии, Вьетнаме, Германии и других странах.

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