Двое в лодке вышли в море и пропали
1 августа 2018 14:26 221
Вчера вечером на основании информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях из службы охраны Приморского бульвара, стало известно, что двух человек в лодке унесло в море из-за сильного ветра.
Как сообщили АПА в МЧС, как только поступила эта информация группа водолазов Госслужбы спасения на водах и 1 судно Береговой охраны Госпогранслужбы приступили к поискам, передает Day.Az. Сообщение было отправлено находящимся поблизости плавсредствам.
Сегодня с утра поиски были продолжены.
В настоящий момент в поисках участвуют водолазы, вертолеты Ми-17 авиаотряда, 2 вертолета и 2 корабля Госпогранслужбы.
Дополнительная информация будет дана по мере поступления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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