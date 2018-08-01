Двое в лодке вышли в море и пропали

Вчера вечером на основании информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях из службы охраны Приморского бульвара, стало известно, что двух человек в лодке унесло в море из-за сильного ветра.

Как сообщили АПА в МЧС, как только поступила эта информация группа водолазов Госслужбы спасения на водах и 1 судно Береговой охраны Госпогранслужбы приступили к поискам, передает Day.Az. Сообщение было отправлено находящимся поблизости плавсредствам.

Сегодня с утра поиски были продолжены.

В настоящий момент в поисках участвуют водолазы, вертолеты Ми-17 авиаотряда, 2 вертолета и 2 корабля Госпогранслужбы.

Дополнительная информация будет дана по мере поступления.