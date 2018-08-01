Обнародовано число азербайджанских военнослужащих, принимающих участие в учениях НАТО

1 августа 2018 14:28

"В учениях НАТО "Достойный партнер - 2018" принимают участие 35 азербайджанских военных".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель участвующей в учениях азербайджанской делегации, капитан Руслан Ахмедов.

Он сказал, что азербайджанские военные будут участвовать на всех этапах учений в полном составе: "1 взвод военных будет участвовать в учениях на территории, 4 офицера - в штабах".

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