Обнародовано число азербайджанских военнослужащих, принимающих участие в учениях НАТО
1 августа 2018 14:28 221
"В учениях НАТО "Достойный партнер - 2018" принимают участие 35 азербайджанских военных".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель участвующей в учениях азербайджанской делегации, капитан Руслан Ахмедов.
Он сказал, что азербайджанские военные будут участвовать на всех этапах учений в полном составе: "1 взвод военных будет участвовать в учениях на территории, 4 офицера - в штабах".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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