Обнародовано число азербайджанских военнослужащих, принимающих участие в учениях НАТО

"В учениях НАТО "Достойный партнер - 2018" принимают участие 35 азербайджанских военных".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель участвующей в учениях азербайджанской делегации, капитан Руслан Ахмедов.

Он сказал, что азербайджанские военные будут участвовать на всех этапах учений в полном составе: "1 взвод военных будет участвовать в учениях на территории, 4 офицера - в штабах".