В Каспии перевернулась лодка, один человек пропал без вести

31 июля 2018 года вечером на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что один из двух рыбаков, вышедших из Сумгаита в море на лодке 27 июля, Ахмедов Зияддин Абдулрагим оглу (1965 г.р.) не вернулся.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в результате проведенного сотрудниками Центра управления в кризисных ситуациях расследования было установлено, что поднятая ветром волна перевернула лодку вблизи Хачмазского района, передает Day.Az.

Находившийся в лодке Фараджуллаев Заур Оруджали оглу (1976 г.р.) 28 июля ночью был замечен экипажем судна "Расул Гамзатов" в российской акватории Каспийского моря, его подняли на борт.

Спасенный был передан сотрудникам Береговой охраны Государственной пограничной службы 29 июля.

Сегодня утром начались поиски Зияддина Ахмедова.

В поисках принимают участие группа спасателей и водолазов Госслужбы спасения на водах и вертолет "Ми-17" авиаотряда МЧС.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.