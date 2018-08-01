В Гяндже женщина спасла 3 детей от пожара

В Гяндже женщина вынесла из огня 3 соседских детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница города Гянджа Зейналова Турана Нариман гызы (1985 г.р.) наглоталась дыма, когда спасала находившихся в квартире детей.

Т.Зейналова была госпитализирована в одну из больниц Гянджи, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Дети также чувствуют себя хорошо.

Отметим, что на место происшествия была вызвана бригада пожарников Регионального управления МЧС. Пожар был потушен.

Предполагается, что причиной пожара было короткое замыкание.