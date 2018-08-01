Прокурор попросил наказания для напавших на офис Ailə TV

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в нападении на офис Ailə TV Кямиля Алиева 1996 г.р., Асиба Камбарова 1995 г.р., Кямрана Сулейманова 1997 г.р., Рашада Ахмедзаде 1995 г.р. и Орхана Алиева 1995 г.р.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова выступил гособвинитель.

В своем вступлении прокурор попросил осудить К.Алиева на 12 лет, А.Камбарова на 9 лет, К.Сулейманова на 9 лет, Рашада Ахмедзаде на 9 лет и 9 месяцев и Орхана Алиева на 9 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, указаные лица проникли в здание компании Ailə TV в Хатаинском районе, и, пригрозив ножом сторожу Гусейну Дуньямалыеву, забрали из сейфа 3 600 манатов и скрылись с места преступления.

Кроме того, указанные лица проникли в ломбард на территории Низаминского района и, пригрозив работникам, украли 1250 манатов.