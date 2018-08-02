Азербайджанские военнослужащие на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане - ФОТО - ВИДЕО
2 августа 2018 12:40 175
На военной базе "Отар" в Казахстане стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проходит поэтапно в соответствии с планом в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.
В конкурсе также принимают участие азербайджанские военнослужащие.
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