Азербайджанские военнослужащие на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане - ФОТО - ВИДЕО

2 августа 2018 12:40

На военной базе "Отар" в Казахстане стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проходит поэтапно в соответствии с планом в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

В конкурсе также принимают участие азербайджанские военнослужащие.

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В Казахстане стартовал конкурс

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