В Азербайджане арестованы должностные лица

Абшеронская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Агамали Гурбанова, который был рабочим в ООО "Sen İnşaat", говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гурбанов скончался от ожогов после того, как во время проведения на территории предприятия сварочных работ в бензобаке грузового автомобиля, на него вылилось горючее.

Следствием было установлено, что в результате грубого нарушения требований по технической безопасности и охране труда, а также правил противопожарной безопасности должностными лицами ООО, которые обязаны были обеспечить безопасные условия работы и проинструктировать работников о нормах и правилах охраны труда, Агамали Гурбанову незаконно были поручены работы с металлорежущим и другим оборудованием, что не было указано среди его обязанностей.

Директор Эмин Масимов, инженер по технической безопасности Паша Рагимов и начальник цеха Джаваншир Керимов были привлечены в качестве виновных лиц по ст. 162.2 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Это не первый случай грубого нарушения на данном предприятии правил охраны труда и технической безопасности, повлекшего смерть человека.

Так, 6 июня 2017 года погиб житель Агсуинского района Самир Гумматов, который был принят на работу в это ООО упаковщиком без инструктажа со стороны начальника цеха Субхана Намазова. В результате во время рабочего процесса он прошел в запрещенную зону в цеху, где погиб на месте в результате несоблюдения правил безопасности. По этому факту в Абшеронской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 УК Азербайджана. Субхан Намазов был привлечен в качестве виновного лица, ему было предъявлено обвинение по вышеуказанной статье, и решением Абшеронского районного суда от 29 августа 2017 года было вынесено соответствующее решение по обвинению.

В связи с предотвращением подобных случаев было предпринято обращение в МЧС и другие органы для проверки деятельности ООО "Sen İnşaat".

Необходимые следственные меры по уголовному делу продолжаются.