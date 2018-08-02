В июле национальные парки Азербайджана посетило больше туристов, чем за полгода

2 августа 2018 15:36

В летний сезон заметно увеличилось число туристов, посещающих национальные парки Азербайджана, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Число туристов, посетивших национальные парки страны в июле этого года, превысило число туристов, посетивших парки за шесть месяцев нынешнего года (24 261 турист, из них 21 223 - местные, 3 038 - иностранные граждане).

Отметим, что в девяти национальных парках, которые являются благоприятными территориями для экотуризма, функционируют 104 туристических маршрута, отличающихся по содержанию и разнообразию.

Туристы могут приобрести билеты во все национальные парки в режиме онлайн на сайте министерства экологии и природных ресурсов eco.gov.az

Также на входе в парки работают кассы по продаже билетов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az