Потушены лесные пожары в двух районах Азербайджана

Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и МЧС Азербайджана, а также жителями села за короткое время был потушен пожар, начавшийся вблизи села Юхары Нуведи (Алексеевка) на одном из участков лесничества Гирканского национального парка Лянкяранского района.

Об этом в четверг говорится в сообщении минэкологии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пожар начался первого августа в 22:00 и охватил территорию площадью в 0,01 гектара. В итоге сгорели сухая листва и высохшие деревья.

Кроме того, второго августа в три часа ночи начался пожар на одном из участков Агсуинского лесничества. Пожар, причина которого неизвестна, за короткое время был потушен сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и МЧС.

В результате пожара сгорел сухой травяной покров на территории площадью в 0,4 гектара.

Проводится расследование для установления причин пожаров и определению объема нанесенного ущерба.