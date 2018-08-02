В Азербайджане в этом году зарегистрировано 39 религиозных общин

Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана в июле зарегистрировал 26 религиозных общин, говорится в сообщении комитета, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что с начала государственной перерегистрации религиозных структур - 1 сентября 2009 года в Азербайджане регистрацию прошли 835 религиозных общин.

Из них 804 - исламские, 31 - неисламские (20 христианских, восемь еврейских, одна кришнаитская общины и две бахаи).