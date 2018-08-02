Экипажи военных кораблей выполнили первый эпизод соревнований "Кубок моря-2018" - ФОТО - ВИДЕО

2 августа 2018 15:59

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили первый эпизод первого этапа соревнований, говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе состязаний по "Морской подготовке" военные моряки выполнили задачи по постановке корабля на якорь и бочку. В конце этапа согласно решению судейской бригады будут определены победители данного эпизода.

На очередном этапе военные моряки продемонстрируют свои способности в состязаниях по борьбе с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе.

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Экипажи военных кораблей выполнили первый эпизод соревнований

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