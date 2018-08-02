ЖАРА-2018: Cамые интересные образы звезд на красной дорожке - ФОТО

БАКУ /Trend Life/ -Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

Фестиваль запомнился не только шоу-программами, яркими концертными номерами, музыкальными премьерами и новыми дуэтами, но и роскошными выходами звезд на красную ковровую дорожку. Предлагаем читателям Trend Life посмотреть наиболее интересные образы звезд эстрады, и решить, кто же из них произвел фурор в Баку.

Звание одной из самых элегантных звезд на красной ковровой дорожке фестиваля "ЖАРА-2018" по праву достается певице Глюк'ozе. В первый день мероприятия она предстала перед публикой в элегантном белоснежном платье с баской. Фасон наряда еще больше подчеркнул точеную фигуру звезды.

Составители различных рейтингов не раз признавали Анну Седокову самой красивой, желанной и привлекательной звездой. На "ЖАРЕ-2018" Седокова еще доказала, что действительно достойна носить все эти титулы.

Для Баку красотка выбрала наряды алых оттенков, а как известно красный - цвет любви и страсти.

Ани Лорак появилась на красной дорожке в элегантном вечернем платье роскошного синего цвета. Певица выглядела сногсшибательно, впрочем как и всегда.

За дни фестиваля телеведущая Юлия Барановская продемонстрировала несколько нарядов.

Красное платье с глубоким разрезом, желтое-мини с бахромой и платье-рубашку с расшитым серебряным корсетом.

Кристина Орбакайте выбрала платья на одно плечо, дополнив образ ярко малиновыми туфлями-лодочками с бантом.

Зачастую звезды российской эстрады появляются на торжественных мероприятиях в нарядах от известного дизайнера Беллы Потемкиной.

Когда же сама модельер выходит на красную дорожку, то это становится модным событием, так было и на фестивале "ЖАРА-2018".

Альбина Джанабаева предстала во всей красе в ассиметричном наряде, сочетающим коралловый и малиновый оттенки.

Многие звездные участники фестиваля в этом году для прохода по красной дорожке выбрали платье в полоску.

Валерия

Жасмин

Анжелика Агурбаш

Наталья Подольская на красную дорожку вышла без супруга. Пока певица демонстрировала ассиметрично белое мини-платье с длинным и широким рукавом Владимир Пресняков-младший готовился к выступлению на сцене.

Как и в прошлом году певица Софи Кальчева отдала предпочтение сочному желтому цвету. На "ЖАРЕ-2018" у Кальчевой было платье в стиле baby doll с глубоким декольте.

Вера Брежнева приехала на фестиваль в последний день, но свое отсутствие на красной дорожке в предыдущие дни решила компенсировать довольно откровенным нарядом. К певице было приковано максимум внимания фотографов и видеооператоров.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)