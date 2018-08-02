Дорожная полиция Баку о загрязнении автомобилями атмосферы

В Азербайджане дан старт реализации "Плана мероприятий по усилению контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов на 2018-2022 годы", утвержденного совместно МВД и министерством экологии и природных ресурсов.

Как сказал Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, согласно плану с первого августа на территории Азербайджана традиционно проводится месячник "Чистый воздух", передает Day.Az.

Асадов отметил, что в течение этого периода будет усилена работа по устранению выбросов вредных веществ в окружающую среду двигателями автомобилей, будут выявлены автомобили, вредные вещества в выбросах которых превышают норму, и приняты меры в отношении их владельцев.

"В соответствии с "Госпрограммой в области демографического развития и развития народонаселения в Азербайджане", а также с постоянно осуществляемыми в республике экологическими мероприятиями, в автохозяйствах, расположенных в Баку, планируется провести мероприятия совместно с сотрудниками районных отделений государственной дорожной полиции и сотрудниками Департамента экологии и природных ресурсов Баку", - сказал Асадов.

Полковник полиции призвал всех принять участие в месячнике "Чистый воздух".