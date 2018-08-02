Дорога над озером Беюкшор в Баку сэкономит время и сократит расстояние - ФОТО - ВИДЕО

В Баку быстрыми темпами и с обеспечением высокого качества продолжаются работы по строительству новой автомобильной дороги общегородского значения, соединяющей проспект Зии Буниятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта дорога строится над озером Беюкшор.

Новая дорога будет четырехполосной, ширина каждой полосы движения будет 3,75 метра, ширина всей проезжей части - 15 метров. На дороге планируется построить два тоннеля.

Строительные работы ведутся поэтапно - строительство главной дороги, тоннелей и узлов.

В настоящее время на главной дороге завершаются земляные работы. В начале и конце новой дороги строятся шестиполосные тоннели.

Для освещения дороги будет создана современная система освещения, будет установлен 461 фонарный столб и построены четыре автобусные остановки.

После завершения строительства этой дороги водителям будет удобно выезжать на автодорогу Хырдалан-Бинагади-Балаханы и на проспект Зии Буниятова.

Так, автотранспортные средства, уже не пользуясь кругом 20 Января, смогут удобно выезжать с автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы с территории Хырдаланского круга в поселки Хырдалан, Масазыр, а также в Сумгайыт и другие поселки в этом направлении, а также в поселки Бинагади, Мехтиабад, Дигях, Фатмаи, Горадиль, Пиршаги.

Выезжая с дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы на автодорогу Забрат-Маштага, будет обеспечен въезд в поселки, расположенные в этом направлении. Кроме того, жителям перечисленных поселков также будет удобно и быстрее приезжать в центр города через проспект Зии Буниятова. Тем самым будет сэкономлено время, сокращено расстояние и уменьшена плотность транспортного потока, наблюдаемого сегодня в часы пик на проспекте Зии Буниятова и на территории перед станцией метро "Короглу" на проспекте Гейдара Алиева

Строительство новой дороги планируется завершить в следующем году.

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