В Азербайджане выявлено более 120 незаконных построек

В результате мониторинга, проведенного за последние десять день Госкомитетом по вопросам имущества Азербайджана, были выявлены 122 незаконных строения в защитных зонах коммуникационных линий и случаи незаконного использования этих линий.

Об этом говорится в сообщении госкомитета, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В общей сложности в результате мониторинга, проведенного по республике в связи с использованием земель, на которых расположены коммуникационные линии и защитные зоны, в правоохранительные органы были направлены документы по около 4000 случаям незаконного использования земель. В органы внутренних дел уже направлены обращения по 20 случаем, продолжаются мероприятия в этом направлении.

Следует отметить, что такие случаи были зарегистрированы на территории Хатаинского района Баку. На проспекте Бабека приостановлено возведение незаконных построек на землях, где проходят высоковольтные линии электропередачи, расположены защитные полосы автомобильных и железных дорог. Установлено, что были нарушены требования статей Уголовного кодекса и закона "Об аренде земли". Другие незаконные постройки были выявлены на территории поселка Сарай Абшеронского района. В связи с этим было направлено обращение в соответствующие органы.

Предотвращение незаконного строительства возможно в результате совместной деятельности местных и центральных органов исполнительной власти. Стоит отметить, что в связи этим между Госкомитетом по вопросам имущества и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре подписан меморандум о взаимопонимании, в правоохранительные органы и другие соответствующие структуры направлены обращения в связи с рядом нарушений.