В лесу на Агсуинском перевале вновь начался пожар

В лесу на Агсуинском перевале возобновился пожар.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Агсуинского района Азербайджана Игбал Микаилов, передает Day.Az.

По его словам, на участке леса, где ночью произошел пожар, вновь началось возгорание.

"Начавшийся прошедшей ночью пожар был потушен, но теперь пожар возобновился. На место происшествия направлены вертолеты министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарные расчеты. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара", - сказал Микаилов.