В Ясамальском районе Баку будут перекрыты две улицы - ФОТО

На улице Мохаммеда Хиябани и в переулке А в Ясамальском районе Баку начались работы по капитальному ремонту, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сейчас ремонтируется 550-метровый участок ул. М.Хиябани от ее пересечения с автодорогой Бакинская окружная-1 и до пересечения с переулком А и 400-метровый участок переулка А, расположенный между улицами М. Хиябани и Асада Ахмедова.

По завершении работ по асфальтированию на улицах будет установлено 90 дорожных знаков, которые будут обеспечивать нормальное движение автотранспортных средств, и нанесена дорожная разметка.