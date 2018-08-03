3 августа вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Банки начинают пересматривать политику кибербезопасности, Стали известны расходы на значительные энергетические проекты страны,

Украина намерена довести взаимную торговлю до 1 млрд долларов, В Августе будут наблюдаться аномальные температуры и т.д.

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